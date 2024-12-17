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Російського генерала Ігоря Кірілова ліквідували у Москві, фото: ASTRA

Російського генерала Ігоря Кірілова у Москві ліквідувала СБУ — ЗМІ

17 гру 2024, 11:29
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Підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил рф генерал-лейтенанта Ігоря Кірілова, котрий стався сьогодні, 17 грудня, вранці у Москві, є спецоперацією СБУ.


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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посилання на джерело в СБУ.

За даними джерела, самокат із вибухівкою був підірваний, коли Кириллов з помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті. Обоє загинули.

Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових, — зазначив співрозмовник агентства. — Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча.

У соцмережах вже з’явилося відео моменту вибуху, яким було ліквідовано Кірілова.

Джерело: «Укрінформ»


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