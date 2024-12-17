Російського генерала Ігоря Кірілова у Москві ліквідувала СБУ — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n202245-rosiyskogo-generala-igorya-kirilova-u-moskvi-likviduvala-sbu-zmi.htmlРакурс
Підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил рф генерал-лейтенанта Ігоря Кірілова, котрий стався сьогодні, 17 грудня, вранці у Москві, є спецоперацією СБУ.
Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посилання на джерело в СБУ.
За даними джерела, самокат із вибухівкою був підірваний, коли Кириллов з помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті. Обоє загинули.
Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових, — зазначив співрозмовник агентства. — Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча.
У соцмережах вже з’явилося відео моменту вибуху, яким було ліквідовано Кірілова.
Джерело: «Укрінформ»