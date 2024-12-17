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Ракурс
Знищення російського генерала, скріншот відео

Момент підриву російського генерала Кірілова потрапив на відео

17 гру 2024, 14:30
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Відео, котре показує момент ліквідації російського воєнного злочинця начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його ад’ютанта, з’явилося у соцмережах.


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На відео показано, як двоє людей виходять із під’їзду будинку, після чого лунає вибух.

За інформацією російських ЗМІ, вибухівка була закладена у самокат, що стояв поруч із будинком.

Нагадаємо, за інформацією українських ЗМІ, ліквідація Кірілова була спецоперацією СБУ.

Джерело: Ракурс


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