Момент підриву російського генерала Кірілова потрапив на відео

Знищення російського генерала, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n202250-moment-pidryvu-rosiyskogo-generala-kirilova-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Відео, котре показує момент ліквідації російського воєнного злочинця начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його ад’ютанта, з’явилося у соцмережах.

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На відео показано, як двоє людей виходять із під’їзду будинку, після чого лунає вибух.

За інформацією російських ЗМІ, вибухівка була закладена у самокат, що стояв поруч із будинком.

Нагадаємо, за інформацією українських ЗМІ, ліквідація Кірілова була спецоперацією СБУ.