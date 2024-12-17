Рада продлила налоговые и таможенные льготы по дронам и комплектующим

https://racurs.ua/n202256-rada-prodlila-nalogovye-i-tamojennye-lgoty-po-dronam-i-komplektuuschim.html

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Верховна Рада продовжила податкові та митні пільги на наступний рік.

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Про це 17 грудня повідомили у своїх соцмережах народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.

Законопроєкти про зміни у Податковий (№ 12266, щодо звільнення від оподаткування ПДВ) та Митний кодекси (№ 12267) ухвалили 331 та 335 голосами «за».

Вони передбачають:

звільнення від митних платежів складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів;

продовження пільг на ввезення БпЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць і розширення пільг на складові для наземних і водних безпілотників;

відтермінування до 1 січня 2027 переходу на екостандарти Євро-6 для транспортних засобів (мали б діяти вже з 2025 року);

благодійні фонди можуть допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу неприбуткової організації;

зібрані волонтерами кошти, передані на благодійність, не оподатковуються;

пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу);

продовження ПДВ-пільг для українського кіно на час воєнного стану;

скасування оцінки для ринку вживаних авто;

повну фіскалізація грального бізнесу і посилення контролю.