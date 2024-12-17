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Рада продовжила пільги щодо дронів та комплектуючих
Рада продовжила пільги щодо дронів та комплектуючихhttps://racurs.ua/ua/n202256-rada-prodovjyla-pilgy-schodo-droniv-ta-komplektuuchyh.htmlРакурс
Верховна Рада продовжила податкові та митні пільги на наступний рік.
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Про це 17 грудня повідомили у своїх соцмережах народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.
Законопроєкти про зміни у Податковий (№ 12266, щодо звільнення від оподаткування ПДВ) та Митний кодекси (№ 12267) ухвалили 331 та 335 голосами «за».
Вони передбачають:
- звільнення від митних платежів складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів;
- продовження пільг на ввезення БпЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць і розширення пільг на складові для наземних і водних безпілотників;
- відтермінування до 1 січня 2027 переходу на екостандарти Євро-6 для транспортних засобів (мали б діяти вже з 2025 року);
- благодійні фонди можуть допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу неприбуткової організації;
- зібрані волонтерами кошти, передані на благодійність, не оподатковуються;
- пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу);
- продовження ПДВ-пільг для українського кіно на час воєнного стану;
- скасування оцінки для ринку вживаних авто;
- повну фіскалізація грального бізнесу і посилення контролю.
Законодавчі норми ми розробляли з благодійними фондами. Відтепер зібрані кошти фізособами волонтерами звільняються від ПДФО, якщо їх передають благодійним фондам. Це і так робили, збираючи собі на банку кошти і потім передаючи їх в фонди. Але ризики оподаткування таких коштів були, — пояснив нардеп Роман Грищук.