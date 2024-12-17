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Ракурс
Рада продовжила пільги щодо дронів та комплектуючих

Рада продовжила пільги щодо дронів та комплектуючих

17 гру 2024, 16:03
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Верховна Рада продовжила податкові та митні пільги на наступний рік.


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Про це 17 грудня повідомили у своїх соцмережах народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.

Законопроєкти про зміни у Податковий (№ 12266, щодо звільнення від оподаткування ПДВ) та Митний кодекси (№ 12267) ухвалили 331 та 335 голосами «за».

Вони передбачають:

  • звільнення від митних платежів складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів;
  • продовження пільг на ввезення БпЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць і розширення пільг на складові для наземних і водних безпілотників;
  • відтермінування до 1 січня 2027 переходу на екостандарти Євро-6 для транспортних засобів (мали б діяти вже з 2025 року);
  • благодійні фонди можуть допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу неприбуткової організації;
  • зібрані волонтерами кошти, передані на благодійність, не оподатковуються;
  • пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу);
  • продовження ПДВ-пільг для українського кіно на час воєнного стану;
  • скасування оцінки для ринку вживаних авто;
  • повну фіскалізація грального бізнесу і посилення контролю.

Законодавчі норми ми розробляли з благодійними фондами. Відтепер зібрані кошти фізособами волонтерами звільняються від ПДФО, якщо їх передають благодійним фондам. Це і так робили, збираючи собі на банку кошти і потім передаючи їх в фонди. Але ризики оподаткування таких коштів були, — пояснив нардеп Роман Грищук.

Джерело: Ракурс


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