Туск пообещал восстановить разрушенную россиянами львовскую виллу

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Окрім нового пакету допомоги Україні прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що Польща відновить віллу «Сонечко» у Львові, яку зруйнувала росія 4 вересня.

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Про це повідомив 17 грудня міський голова Андрій Садовий.

Це історична будівля на вулиці Мельника, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. Віллу збудували на замовлення директора львівського міського театру Людвіка Геллера понад сто років тому.

Будівля отримала таку назву через сонце на фасадах виконане в різьбі по дереву та ліпнині.

Під час масованого ракетного удару по Львову було суттєво пошкоджено дах та частину будівлі. За попередніми підрахунками орієнтовна вартість робіт — 20 мільйонів гривень.