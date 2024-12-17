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Ракурс
Туск пообіцяв відновити зруйновану росіянами львівську віллу

Туск пообіцяв відновити зруйновану росіянами львівську віллу (ФОТО)

17 гру 2024, 20:12
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Окрім нового пакету допомоги Україні прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що Польща відновить віллу «Сонечко» у Львові, яку зруйнувала росія 4 вересня.


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Про це повідомив 17 грудня міський голова Андрій Садовий.

Це історична будівля на вулиці Мельника, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. Віллу збудували на замовлення директора львівського міського театру Людвіка Геллера понад сто років тому.

Будівля отримала таку назву через сонце на фасадах виконане в різьбі по дереву та ліпнині.

Під час масованого ракетного удару по Львову було суттєво пошкоджено дах та частину будівлі. За попередніми підрахунками орієнтовна вартість робіт — 20 мільйонів гривень.

Вілла "Сонечко"

Вілла "Сонечко"

Джерело: Ракурс


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