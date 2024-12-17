Комитет Рады во второй раз поддержал повторное чтение законопроект, который может ограничить свободу слова

https://racurs.ua/n202271-komitet-rady-vo-vtoroy-raz-podderjal-povtornoe-chtenie-zakonoproekt-kotoryy-mojet-ogranichit.html

Ракурс

Комітет Ради знову підтримав до повторного читання законопроєкт № 10242, який може обмежити свободу слова.

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У першому читанні проєкт ухвалили ще в січні, але вже двічі Рада провалювала голосування у другому читанні.

Документ пропонує впровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження закритих даних із реєстрів. Спершу йшлося про вісім років ув’язнення, до другого читання зменшили до п’яти.

Медіа та правозахисники вважають, що цей закон можуть використати як інструмент для переслідування журналістів-розслідувачів та викривачів корупції. Цей законопроєкт продовжує нести значні загрози для свободи слова, роботи журналістів, захисту журналістських джерел та викривачів корупції в Україні.

У заяві Інститут масової інформації ідеться: