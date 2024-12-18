Генерал-лейтенант Павел Ткачук. Фото:

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Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ.

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Генерал-лейтенанта звільнили з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного наказом міністра оборони Рустема Умєрова. Про це 18 грудня повідомили в Міноборони.

Зазначається, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Львова, Умєров доповів йому про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень. Глава держави доручив негайно виправити ситуацію, що склалася.

Сьогодні наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, курсанти академії скаржилися, що їх бив і принижував начальник курсу, а також на погане харчування і булінг. Також в академії була так звана «ротна каса» — курсантів змушували скидатися на різні потреби (купівлю принтера, паперу, мийних засобів тощо). Крім того, звільнення курсантам надавали виключно у разі, якщо по них приїжджають батьки або дружина.

Правоохоронці вже повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артуру Антоніву. Цей офіцер упродовж року бив та принижував курсантів. Все це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області.