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Ракурс
Российские беспилотники атаковали Киевщину в ночь на 19 декабря, фото: Google Maps

Обломками сбитой цели поврежден дом на Киевщине — ОВА

19 дек 2024, 09:50
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 грудня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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На Київщині через атаку ворожих безпілотників повітряна тривога тривала майже дев’ять годин. Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякую захисникам неба за професійну роботу, — розповів він.

Зазначається, що постраждалих серед населення немає. Також відсутні влучання в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.

Однак внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі в одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок. В ньому вибито скління та пошкоджено паркан.

Також падіння уламків збитої цілі було зафіксовано на одній з ділянок залізниці. Її було перекрито для вилучення уламків з колії. Пожежа та пошкодження відсутні. Наразі рух колією відновлено, — розповів Кравченко.

Источник: Ракурс


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