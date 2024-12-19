Обломками сбитой цели поврежден дом на Киевщине — ОВАhttps://racurs.ua/n202308-oblomkami-sbitoy-celi-povrejden-dom-na-kievschine-ova.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 грудня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
На Київщині через атаку ворожих безпілотників повітряна тривога тривала майже дев’ять годин. Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякую захисникам неба за професійну роботу, — розповів він.
Зазначається, що постраждалих серед населення немає. Також відсутні влучання в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.
Однак внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі в одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок. В ньому вибито скління та пошкоджено паркан.
Також падіння уламків збитої цілі було зафіксовано на одній з ділянок залізниці. Її було перекрито для вилучення уламків з колії. Пожежа та пошкодження відсутні. Наразі рух колією відновлено, — розповів Кравченко.