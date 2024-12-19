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Российские «шахеды» атаковали Украину в ночь на 19 декабря, инфографика: Командование Воздушных сил

45 «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 19 декабря (ИНФОГРАФИКА)

19 дек 2024, 09:37
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 грудня (із 20.00 18 грудня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

  • двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму та Ростовської області;
  • керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області;
  • 85 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянська, Курська, Міллерово та Орла.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли у Повітяних силах.

Станом на 08.30:

  • підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях;
  • внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих, — зазначили в Командуванні Повітряних сил. — Влучань БпЛА не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Російські «шахеди» та ракети атакували Україну в ніч на 19 грудня, інфографіка: Командування Повітряних сил

Источник: Ракурс


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