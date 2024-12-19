Рашисты ударили баллистикой по Кривому Рогу — перебиты ЛЭП и центральные коллекторы

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, фото: «Первый городской телеканал»

https://racurs.ua/n202305-rashisty-udarili-ballistikoy-po-krivomu-rogu-perebity-lep-i-centralnye-kollektory.html

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Російські загарбники вчора, 18 грудня, пізно ввечері атакували Кривий Ріг балістикою.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

В результаті російської атаки:

загиблих немає;

пошкодження отримали багатоквартирні житлові будинки, лікарня, школа, 10 авто, об'єкти бізнесу;

перебито центральні колектори, лінії електропостачання, тролейбусні тролеї;

зупинено одну з котелень.

На місці були задіяні всі оперативні та комунальні служби. Роботи велися всю ніч. Вже вдалося відновити рух транспорту, відремонтовано тролеї. Роботи продовжуються, — розповів Вілкул.

Також було розгорнуто штаб допомоги людям, куди з матеріального резерву міста було завезено необхідні матеріали. Він працюватиме сьогодні до 17.00 у найближчій до місця удару школі.

У Криворізькому районі обстрілів не було.