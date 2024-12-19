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Ракурс
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, фото: «Перший міський телеканал»

Рашисти вдарили балістикою по Кривому Рогу — перебито ЛЕП та центральні колектори

19 гру 2024, 08:29
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Російські загарбники вчора, 18 грудня, пізно ввечері атакували Кривий Ріг балістикою.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

В результаті російської атаки:

  • загиблих немає;
  • пошкодження отримали багатоквартирні житлові будинки, лікарня, школа, 10 авто, об'єкти бізнесу;
  • перебито центральні колектори, лінії електропостачання, тролейбусні тролеї;
  • зупинено одну з котелень.

На місці були задіяні всі оперативні та комунальні служби. Роботи велися всю ніч. Вже вдалося відновити рух транспорту, відремонтовано тролеї. Роботи продовжуються, — розповів Вілкул.

Також було розгорнуто штаб допомоги людям, куди з матеріального резерву міста було завезено необхідні матеріали. Він працюватиме сьогодні до 17.00 у найближчій до місця удару школі.

У Криворізькому районі обстрілів не було.

Джерело: Ракурс


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