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Російські «шахеди» атакували Україну в ніч на 19 грудня, інфографіка: Командування Повітряних сил
45 «шахедів» збили сили ППО України в ніч на 19 грудня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n202307-45-shahediv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-19-grudnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 грудня (із 20.00 18 грудня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму та Ростовської області;
- керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області;
- 85 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянська, Курська, Міллерово та Орла.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли у Повітяних силах.
Станом на 08.30:
- підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях;
- внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих, — зазначили в Командуванні Повітряних сил. — Влучань БпЛА не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.
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