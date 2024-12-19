Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 грудня (із 20.00 18 грудня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

Станом на 08.30:

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих, — зазначили в Командуванні Повітряних сил. — Влучань БпЛА не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.