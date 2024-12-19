Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські безпілотники атакували Київщину в ніч на 19 грудня, фото: Google Maps

Уламками збитої цілі пошкоджено будинок на Київщині — ОВА

19 гру 2024, 09:50
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 грудня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


.

На Київщині через атаку ворожих безпілотників повітряна тривога тривала майже дев’ять годин. Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякую захисникам неба за професійну роботу, — розповів він.

Зазначається, що постраждалих серед населення немає. Також відсутні влучання в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.

Однак внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі в одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок. В ньому вибито скління та пошкоджено паркан.

Також падіння уламків збитої цілі було зафіксовано на одній з ділянок залізниці. Її було перекрито для вилучення уламків з колії. Пожежа та пошкодження відсутні. Наразі рух колією відновлено, — розповів Кравченко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів