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Ракурс
Результаты голосования, фото: Алексей Гончаренко

Рада не поддержала постановление о лишении депутатов из ОПЗЖ мандатов

19 дек 2024, 13:30
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 19 грудня, не підтримала постанову № 7694, котра передбачає позбавлення мандатів депутатів із ОПЗЖ.


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За відповідне рішення проголосував лише 131 народний обранець. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Крім того, Рада сьогодні голосами 232 депутатів підтримала запит до президента щодо позбавлення Бойка звання «героя України». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Там ще є багато прізвищ щодо позбавлення нагород у запиті, — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Рада також проголосувала за відкликання Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Источник: Ракурс


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