Рада не підтримала постанову про позбавлення депутатів із ОПЗЖ мандатів

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Результати голосування, фото: Олексій Гончаренко
Рада не підтримала постанову про позбавлення депутатів із ОПЗЖ мандатівhttps://racurs.ua/ua/n202314-rada-ne-pidtrymala-postanovu-pro-pozbavlennya-deputativ-iz-opzj-mandativ.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 19 грудня, не підтримала постанову № 7694, котра передбачає позбавлення мандатів депутатів із ОПЗЖ.
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За відповідне рішення проголосував лише 131 народний обранець. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.
Крім того, Рада сьогодні голосами 232 депутатів підтримала запит до президента щодо позбавлення Бойка звання «героя України». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Там ще є багато прізвищ щодо позбавлення нагород у запиті, — зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні Рада також проголосувала за відкликання Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин.