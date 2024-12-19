Рада з другої спроби відкликала Бойка з посади члена комітету з питань прав людини

Юрій Бойко, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n202312-rada-z-drugoyi-sproby-vidklykala-boyka-z-posady-chlena-komitetu-z-pytan-prav-ludyny.html

Ракурс

Верховна Рада з другої спроби відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

.

За відповідне рішення сьогодні, 19 грудня, проголосували 258 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Від «Слуг» був виступ депутата, який захищав Бойко і агітував не голосувати, — зазначив Железняк. — Цікаво який відсоток представляв.

Під час розгляду цієї постанови сталася штовханина між депутатами.