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Ракурс
Юрій Бойко, фото: «Радіо Свобода»

Рада з другої спроби відкликала Бойка з посади члена комітету з питань прав людини

19 гру 2024, 11:55
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Верховна Рада з другої спроби відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.


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За відповідне рішення сьогодні, 19 грудня, проголосували 258 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Від «Слуг» був виступ депутата, який захищав Бойко і агітував не голосувати, — зазначив Железняк. — Цікаво який відсоток представляв.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Під час розгляду цієї постанови сталася штовханина між депутатами.

Джерело: Ракурс


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