Рада з другої спроби відкликала Бойка з посади члена комітету з питань прав людини

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Юрій Бойко, фото: «Радіо Свобода»
Рада з другої спроби відкликала Бойка з посади члена комітету з питань прав людиниhttps://racurs.ua/ua/n202312-rada-z-drugoyi-sproby-vidklykala-boyka-z-posady-chlena-komitetu-z-pytan-prav-ludyny.htmlРакурс
Верховна Рада з другої спроби відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.
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За відповідне рішення сьогодні, 19 грудня, проголосували 258 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Від «Слуг» був виступ депутата, який захищав Бойко і агітував не голосувати, — зазначив Железняк. — Цікаво який відсоток представляв.
Під час розгляду цієї постанови сталася штовханина між депутатами.
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