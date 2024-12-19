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Последствия российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС
В Херсоне из-за российского обстрела вспыхнула крыша многоэтажки (ФОТО)https://racurs.ua/n202318-v-hersone-iz-za-rossiyskogo-obstrela-vspyhnula-krysha-mnogoetajki-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 грудня, зранку завдають ударів по різних районах Херсона.
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Зокрема, в одному з багатоквартирних будинків через влучання боєприпасу спалахнув дах, зруйнована квартира. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Попри всі небезпеки, пожежу вдалося оперативно ліквідувати, не допустивши подальшого поширення вогню, — зазначили у відомстві. — Рятувальники працювали в умовах постійних повторних ударів, ризикуючи життям.
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