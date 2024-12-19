Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202318-u-hersoni-cherez-rosiyskyy-obstril-spalahnuv-dah-bagatopoverhivky-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 19 грудня, зранку завдають ударів по різних районах Херсона.

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Зокрема, в одному з багатоквартирних будинків через влучання боєприпасу спалахнув дах, зруйнована квартира. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.