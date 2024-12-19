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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС

У Херсоні через російський обстріл спалахнув дах багатоповерхівки (ФОТО)

19 гру 2024, 15:06
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Російські загарбники сьогодні, 19 грудня, зранку завдають ударів по різних районах Херсона.


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Зокрема, в одному з багатоквартирних будинків через влучання боєприпасу спалахнув дах, зруйнована квартира. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Попри всі небезпеки, пожежу вдалося оперативно ліквідувати, не допустивши подальшого поширення вогню, — зазначили у відомстві. — Рятувальники працювали в умовах постійних повторних ударів, ризикуючи життям.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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