Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n202316-rashysty-obstrilyaly-osvitniy-zaklad-u-centri-hersona-video.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару по освітньому закладу у центральній частині Херсона.

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Про це сьогодні, 19 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.