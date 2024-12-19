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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео

Рашисти обстріляли освітній заклад у центрі Херсона (ВІДЕО)

19 гру 2024, 14:15
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Російські загарбники завдали удару по освітньому закладу у центральній частині Херсона.


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Про це сьогодні, 19 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок «прильоту» у будівлі повибивало шибки, а також повалило дерева на подвірʼї, — розповів він. — На щастя, минулося без потерпілих.

Джерело: Ракурс


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