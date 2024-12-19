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Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео
Рашисти обстріляли освітній заклад у центрі Херсона (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202316-rashysty-obstrilyaly-osvitniy-zaklad-u-centri-hersona-video.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по освітньому закладу у центральній частині Херсона.
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Про це сьогодні, 19 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок «прильоту» у будівлі повибивало шибки, а також повалило дерева на подвірʼї, — розповів він. — На щастя, минулося без потерпілих.