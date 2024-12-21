рф ночью выпустила по Украине 113 дронов и ракету. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n202369-rf-vypustila-po-ukraine-113-dronov-i-raketu-s-400-kak-otrabotala-pvo.html

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Україна відбила масовану російську дронову атаку — ворог запускав 113 БпЛА.

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У ніч на 21 грудня росіяни запустили зенітну керованої ракети С-400 з окупованої Донеччини у напрямку Полтавщини. А ударні БпЛА типу Shahed й безпілотники інших типів були запущені із напрямків Брянська, Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська й Бердянська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. ППО працювала в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Підтверджено збиття 57 безпілотників.

Ще 56 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Уламки збитих дронів пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян у Запорізькій та Харківській областях.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня рф атакувала Україну 65-ма ударними БпЛА типу Shahed і дронами інших типів та вдарила по Києву п’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23. ППО знищила всі ракети, які зашкоджували столиці, та збили 40 «Шахедів».