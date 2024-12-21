Силы обороны Украины впервые провели атаку, используя только беспилотники. Фото:

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Україна здійснила свою першу атаку з використанням лише роботизованих систем.

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Сили оборони України здійснили свій перший наземний удар виключно з використанням роботизованих систем замість піхоти. Це сталося біля населеного пункту Липці у Харківській області. Про це повідомили в Інституті вивчення війни з посиланням на речника бригади Національної гвардії України «Хартія».

Зазначається, що захисники застосували десятки роботизованих систем, зокрема БпЛА, оснащені кулеметами, а також дрони для встановлення і знешкодження мін на позиціях противника. У ході бою були знищені російські позиції.

В ISW наголосили, що ця атака стала прикладом того, як Україна розвиває технологічні інновації, щоб компенсувати обмеження в живій силі.

Також аналітики пишуть про інноваційне виробництво безпілотників в Україні. Зокрема, вказують на випробування дрона на оптоволоконних кабелях, який буде більш стійким до РЕБ.

А ще одна компанія-виробник дронів з України заявила про створення прототипу першого FPV-безпілотника, виготовленого виключно з українських компонентів.

Нагадаємо, ЗСУ активно використовують роботів для ведення боїв проти загарбників з росії. Зокрема, у вересні біля Новогродівки військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади за допомогою роботизованої платформи RatelS знищили підземний перехід з особовим складом ворога.