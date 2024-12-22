На фронте почти 200 атак россиян: самые жестокие бои на трех направлениях

https://racurs.ua/n202410-na-fronte-pochti-200-atak-rossiyan-samye-jestokie-boi-na-treh-napravleniyah.html

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Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень. Це офіційні дані українського Генерального штабу.

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На Харківському напрямку загалом відбулося шість бойових зіткнень в районах Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири ворожих атаки біля Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів неподалік Зеленого Гаю, Греківки, Надії, Тернів та Іванівки.

На Сіверському напрямку, противник двічі атакував в напрямку Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти провели два штурми неподалік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 наступальних дій агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак в районах Старих Тернів, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку противник здійснив 47 атак наших позицій біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного.

На Оріхівському напрямку українські позиції сім разів були атаковані неподалік Новоандріївки та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили 5 штурмових дій, противник успіху не мав.

В Курській області ворог здійснив 41 спробу потіснити українських захисників.