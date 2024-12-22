Количество пересечений госграницы значительно возросло, фото: Западное региональное управление ГПСУ

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На кордоні значно зріс пасажиропотік.

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Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 тисяч громадян — це один із найвищих показників за останні роки, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що зростання фіксується на всіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.