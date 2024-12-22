Ракурсhttps://racurs.ua/
Количество пересечений госграницы значительно возросло, фото: Западное региональное управление ГПСУ
Рекордное количество украинцев пересекло границу за сутки — ГПСУhttps://racurs.ua/n202416-rekordnoe-kolichestvo-ukraincev-pereseklo-granicu-za-sutki-gpsu.htmlРакурс
На кордоні значно зріс пасажиропотік.
.
Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 тисяч громадян — це один із найвищих показників за останні роки, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що зростання фіксується на всіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.
Водночас, суттєвої переваги в’їзду в Україну над виїздом не спостерігається. Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тис. осіб. Збільшення пасажиропотоку призводить до черг, — додали в ДПСУ.
Загрузка...