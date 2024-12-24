Цены на продовольствие в Украине выросли более чем на 20%. Фото:

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Оптові ціни виробників промислової продукції в листопаді 2024 року порівняно з листопадом минулого року зросли на 24,1%.

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Ціни в межах України зросли на 24,8%. А на 15,7% ціни зросли за межі України. Найбільше зросли ціни на виробництво молочних продуктів — на 25,1%, у тому числі усередині України — на 23,6%. Ціни на виробництво м’яса стали більшими на 12,5%, зокрема всередині України — на 12,6%. Про це повідомили на сайті Державної служби статистики України.

Виробники хліба, хлібобулочних і борошняних виробів також підняли ціни. Вони піднялися на 12,5%, а всередині України — на 12,6%.

Виробництво напоїв теж подорожчало на 5,2%, зокрема всередині України — на 4,9%.

При цьому за рік впали ціни на виробників цукру — на 8,7%, зокрема всередині України — на 7,3%.

Зазначається, що оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

Нагадаємо, різдвяний стіл в Україні в цьому році подорожчав на 41%, ніж у 2023 році. Середньостатистичній українській родині доведеться викласти близько 1 тис. 365 грн на продукти для приготування 12 традиційних страв на Святвечір.