Байден поручил Пентагону нарастить поставки оружия Украине. Фото:

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Ракурс

Президент США Джо Байден прокоментував масований російський удар росії по Україні на Різдво.

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Американський лідер засудив агресію рф, яка була спрямована на знищення енергетичної інфраструктури та позбавити українців тепла та електрики взимку. Такі напади глава держави вважає неприпустимими, бо українці мають право на мир і безпеку. Відповідну заяву Байдена опублікували на сайті Білого дому.

Ясно одне: українці заслуговують на те, щоб жити в мирі та безпеці, і Сполучені Штати разом з міжнародною спільнотою повинні продовжувати підтримувати Україну до її перемоги над російською агресією, — наголосив він.

Байден заявив, що останнім часом США постачали Україні сотні ракет для ППО, і додав, що більше постачань вже на шляху. Також він доручив Пентагону продовжити збільшення поставок зброї в Україну. Президент підкреслив, що Вашингтон буде і надалі активно підтримувати Київ в його обороні проти Москви.

Нагадаємо, у перший день Різдва рф використала для ударів по Україні 184 ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударні БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.