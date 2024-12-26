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Ракурс
Судно «Федор Урюпин». Фото: Крымский ветер

Украинский дрон поразил российское судно в оккупированном Крыму

26 дек 2024, 12:20
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Український дрон уразив російське судно на території окупованого Криму.


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Атака на російське вантажне судно «Федір Урюпін» відбулася у бухті біля селища Чорноморське 23 грудня. Український БпЛА влетів у борт судна. Удар припав вище за ватерлінію. Внаслідок атаки судно не затонуло, але збитків було завдано. Про це 26 грудня повідомив Телеграм-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що судно «Федір Урюпін» побудоване 2010 року. Росіяни захопили його в України у 2014 році під час анексії Криму. Останнім часом не використовується.

Буксир «Федір Урюпін», згідно з базою Marinetraffic, має російський прапор, але власником вказане українське ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Судно «Федір Урюпін». Фото: Кримський вітер

Судно «Федір Урюпін». Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, у Середземному морі затонуло російське суховантажне судно Ursa Major, яке у супроводі трьох великих десантних кораблів прямувало, імовірно, для евакуації російської військової бази в Сирії. На борту перебували нібито тільки 16 людей. Двох моряків вважають зниклими безвісти, ще 14 врятували.

Источник: Ракурс


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