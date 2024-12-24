У Середземному морі затонуло російське суховантажне судно Ursa Major

https://racurs.ua/ua/n202467-u-seredzemnomu-mori-zatonulo-rosiyske-suhovantajne-sudno.html

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У Середземному морі затонуло російське суховантажне судно Ursa Major.

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Ursa Major («Велика ведмедиця») вийшов із Санкт-Петербурга 11 грудня, а кінцевою точкою його прямування значився Владивосток. Офіційно ним нібито перевозили порожні контейнери.

Російська «Медіазона» повідомила, що росія відправила в Середземне море суховантажі Sparta та Ursa Major у супроводі трьох великих десантних кораблів, імовірно, для евакуації російської військової бази в Сирії.

На борту перебували нібито тільки 16 людей. Двох моряків вважають зниклими безвісти, ще 14 врятували та доправили до іспанської Картахени.

Російські медіа зазначають, що Ursa Major багато років перевозило вантажі так званого «Сирійського експресу» — маршруту постачання російських військ у Сирії.