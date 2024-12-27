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Рашисты за сутки потеряли 1650 человек, фото: Delfi
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 650 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202555-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-650-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 782 тис. 510 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 650 осіб. Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 644 танки;
- 19 тис. 951 бойову броньовану машину;
- 21 тис. 379 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 256 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 32 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 20 тис. 999 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 3 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 32 тис. 262 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 668 одиниць спеціальної техніки.
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