Рашисты за сутки потеряли 1650 человек, фото: Delfi

https://racurs.ua/n202555-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-650-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 782 тис. 510 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 650 осіб. Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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