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Рашисты за сутки потеряли 1650 человек, фото: Delfi

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 650 человек (ИНФОГРАФИКА)

27 дек 2024, 08:24
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 782 тис. 510 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 650 осіб. Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 644 танки;
  • 19 тис. 951 бойову броньовану машину;
  • 21 тис. 379 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 256 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 32 одиниці засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 20 тис. 999 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 3 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 32 тис. 262 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 668 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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