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Російська армія за добу втратила 1 тис. 650 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n202555-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-650-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 782 тис. 510 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 650 осіб. Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 644 танки;
- 19 тис. 951 бойову броньовану машину;
- 21 тис. 379 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 256 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 32 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 20 тис. 999 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 3 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 32 тис. 262 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 668 одиниць спеціальної техніки.
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