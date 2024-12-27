Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото:

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Ракурс

Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла в Україні.

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У рамках ініціативи «Зимова підтримка» уряд запроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Програма почне працювати вже в січні 2025 року. Відповідне рішення 27 грудня ухвалив Кабмін. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Субсидія на оренду житла для ВПО тепер діятиме у всіх регіонах. Сьогодні ухвалили відповідні зміни, — написав він.

За словами очільника уряду, вимушені переселенці, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податись на субсидію. Ці витрати часткового будуть компенсовані з державного бюджету.

Також влада компенсує орендодавцям частину податків з доходу. Це відбудеться, якщо квартира або будинок будуть здані переселенцям офіційно за договором.

Нагадаємо, програма «Зимова підтримка» включає не лише виплати по 1 тис. грн для всіх громадян України та субсидії на оплату комуналки. Зокрема, програма «Доступні ліки» буде розширена — українці можуть отримувати більше 500 різних препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою.