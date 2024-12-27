Стало известно, сколько огневых групп защищают критическую инфраструктуру Украины

Мобильная огневая группа. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n202581-stalo-izvestno-skolko-ognevyh-grupp-zaschischaut-kriticheskuu-infrastrukturu-ukrainy.html

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Критичну інфраструктуру України захищають понад 900 вогневих груп.

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Коли Україна отримує техніку від партнерів, то стаціонарні вогневі групи перетворюють на мобільні, щоб могли діяти більш результативно. Наразі в Україні діє близько 500 МВГ, решта є стаціонарними. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, Сполучені Штати Америки допомагають з посиленням захисту критичної інфраструктури. І нещодавно Сили оборони отримали від американського уряду перші машини з «цікавим обладнанням».

Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення «Шахедів, — зазначив він.

Командувач розповів, що вогневі групи Нацгвардії залучені для ефективної роботи системи ППО. Цими підрозділами керують Повітряні сили ЗСУ, а НГУ працює над їхнім оснащенням і підготовкою.

У групи є планшети, на яких видно, що і де летить. Бувають різні погодні умови, різна висота прольоту «Шахедів», тому й ефективність різна. Але рівень роботи цих груп зростає, відповідно, зростає рівень захисту нашої інфраструктури, — додав Півненко.

Нагадаємо, 11 листопада на Ставці верховного головнокомандувача було ухвалене рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російської агресії. На попередніх засіданнях Ставки було ухвалене рішення про кращу підготовку та оснащення цих груп.

А видання The Guardian інформувало, що Генштаб ЗСУ наказав підрозділам ППО вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт в якості піхоти. У зону бойових дій відправляють навіть тих бійців, які пройшли військову підготовку на Заході.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»