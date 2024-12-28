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В ряде регионов Украины 29 декабря ожидается туман, фото:

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий 29 декабря (КАРТА)

28 дек 2024, 21:21
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В Україні завтра, 29 грудня, вночі та вранці у західних, північних та центральних областях очікується туман, видимість становитиме 200−500 м (I рівень небезпечності, жовтий).


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Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Також про погіршення погодних умов попереджає прес-служба КМВА.

Завтра 29 грудня у Києві вранці та вночі туман, видимість 200−500 м, — наголошують у КМВА. — Будьте уважні та обережні! Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Туман очікується 29 грудня у низці регіонів України, фото: Укргідрометцентр

Источник: Ракурс


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