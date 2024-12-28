В ряде регионов Украины 29 декабря ожидается туман, фото:

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В Україні завтра, 29 грудня, вночі та вранці у західних, північних та центральних областях очікується туман, видимість становитиме 200−500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

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Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Також про погіршення погодних умов попереджає прес-служба КМВА.