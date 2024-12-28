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У низці регіонів України 29 грудня очікується туман, фото:
Українців попереджають про погіршення погодних умов 29 грудня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n202613-ukrayinciv-poperedjaut-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov-29-grudnya-karta.htmlРакурс
В Україні завтра, 29 грудня, вночі та вранці у західних, північних та центральних областях очікується туман, видимість становитиме 200−500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
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Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Також про погіршення погодних умов попереджає прес-служба КМВА.
Завтра 29 грудня у Києві вранці та вночі туман, видимість 200−500 м, — наголошують у КМВА. — Будьте уважні та обережні! Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.