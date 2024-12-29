Ильхам Алиев, фото: Oxu.az

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Ракурс

Пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який 25 грудня впав в Актау, був збитий росією.

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Про це в інтерв’ю Азербайджанському телебаченню заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє сьогодні, 29 грудня, агентство «Азертадж».

Він наголосив, що пілоти літака виявили професіоналізм і героїзм, керуючи некерованим літаком.

Пілоти були досвідченими та знали, що в цій аварійній посадці їм не вижити. Однак, щоб врятувати пасажирів, вони виявили величезний героїзм, і саме в результаті цього в авіакатастрофі є ті, хто вижив. Саме внаслідок цього частина фюзеляжу не згоріла, і саме завдяки цьому сьогодні ми можемо однозначно сказати, що літак був збитий росією, — наголосив він.

Алієв зазначив, що 27 грудня Азербайджан офіційно довів до російської сторони свої вимоги:

по-перше, російська сторона має вибачитись перед Азербайджаном;

по-друге, має визнати свою провину;

по-третє, винні мають бути покарані, притягнуті до кримінальної відповідальності, і Азербайджану, постраждалим пасажирам та членам екіпажу мають бути виплачені компенсації.

Це наші умови. Перша з них уже була виконана вчора. Сподіваюся, що й інші наші умови будуть ухвалені, — зазначив він. — Усі ці умови справедливі. Тут немає якихось надзвичайних вимог чи питань, це ґрунтується на міжнародному досвіді та принципах нормальної людської поведінки.

Джерело: «Азертадж»