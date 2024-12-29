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Азербайджан ужесточил правила пребывания россиян
Азербайджан ужесточил правила пребывания россиянhttps://racurs.ua/n202635-azerbaydjan-ujestochil-pravila-prebyvaniya-rossiyan.htmlРакурс
Азербайджан посилив правила перебування громадян росії в країні.
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Термін безвізового перебування росіян буде скорочено до 90 днів протягом року. Правила почнуть діяти з 1 січня. Напередодні аналогічний крок стосовно іноземців ухвалили і в рф.
владімір путін тим часом 29 грудня знову телефонував Ільхаму Алієву щодо катастрофи літака. Президент Азербайджану вимагає визнання провини з боку рф.
Алієв заявив, що літак був обстріляний з землі, а до цього став некерованим через вплив РЕБ.
На жаль, перші три дні ми не чули від росії нічого, окрім безглуздих версій, додав він.
Алієв розповів, що передав росії три вимоги: вибачення, покарання винних та виплата компенсації. Перша вимога, каже, вже була виконана. путін раніше в телефонній розмові з Ільгамом Алієвим попросив вибачення через «трагічний інцидент» із літаком. Утім пов’язав катастрофу з атакою українських дронів.
Літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до Грозного, розбився поблизу казахстанського Актау вранці 25 грудня. Загинули 38 людей. Версія про те, що літак був збитий ППО в Чечні з’явилася відразу після катастрофи.
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