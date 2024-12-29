Азербайджан посилив правила перебування росіян

Азербайджан посилив правила перебування громадян росії в країні

https://racurs.ua/ua/n202635-azerbaydjan-posylyv-pravyla-perebuvannya-rosiyan.html

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Азербайджан посилив правила перебування громадян росії в країні.

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Термін безвізового перебування росіян буде скорочено до 90 днів протягом року. Правила почнуть діяти з 1 січня. Напередодні аналогічний крок стосовно іноземців ухвалили і в рф.

владімір путін тим часом 29 грудня знову телефонував Ільхаму Алієву щодо катастрофи літака. Президент Азербайджану вимагає визнання провини з боку рф.

Алієв заявив, що літак був обстріляний з землі, а до цього став некерованим через вплив РЕБ.