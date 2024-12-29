Данные о 800 тыс. электромобилей оказались в открытом доступе

https://racurs.ua/n202640-dannye-o-800-tys-elektromobiley-okazalis-v-otkrytom-dostupe.html

Ракурс

Німецьке медіа Der Spiegel провело розслідування і виявило, що через Volkswagen дані про 800 тисяч електромобілів опинилися у відкритому доступі.

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Йдеться про кілька терабайтів даних спеціального застосунку Volkswagen, які місяцями зберігалися без захисту в хмарному сховищі Amazon.

Витік інформації стосувався, зокрема, політиків, бізнесменів, співробітників спецслужб. Відслідкувати автівки можна було в Німеччині, Норвегії, Швеції, Італії, Україні та інших країнах.

Депутат Бундестагу Грюбель дозволив журналістам вивчити дані в якості експерименту. З’ясувалося, що він регулярно їздить у військові частини.

Витік стався через помилку Cariad — дочірньої компанії Volkswagen, яка розробляє програмне забезпечення. Після звернення розробники закрили доступ до даних.