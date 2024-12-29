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Ракурс
Дані про 800 тис. електромобілів опинилися у відкритому доступі

Дані про 800 тис. електромобілів опинилися у відкритому доступі

29 гру 2024, 19:40
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Німецьке медіа Der Spiegel провело розслідування і виявило, що через Volkswagen дані про 800 тисяч електромобілів опинилися у відкритому доступі.


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Йдеться про кілька терабайтів даних спеціального застосунку Volkswagen, які місяцями зберігалися без захисту в хмарному сховищі Amazon.

Витік інформації стосувався, зокрема, політиків, бізнесменів, співробітників спецслужб. Відслідкувати автівки можна було в Німеччині, Норвегії, Швеції, Італії, Україні та інших країнах.

Депутат Бундестагу Грюбель дозволив журналістам вивчити дані в якості експерименту. З’ясувалося, що він регулярно їздить у військові частини.

Витік стався через помилку Cariad — дочірньої компанії Volkswagen, яка розробляє програмне забезпечення. Після звернення розробники закрили доступ до даних.

Розміщення електромобілів, які можна було відслідкувати через витік, фото - Spiegel

Джерело: Ракурс


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