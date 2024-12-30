Латвия передаст Украине более тысячи разнообразных дронов. Фото: Андрис Спрудс

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Латвія передасть Україні велику партію безпілотних літальних апаратів.

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Латвійський уряд вже підготував ці БпЛА для передачі. Нова партія включає тисячу безпілотників. Термінів доставки не озвучуються. Про нову допомогу Україні латвійський міністр оборони Андріс Спрудс написав у соціальній мережі Х.

За його словами, що у 2025 році Латвія планує виділити 20 млн євро на закупівлю безпілотників для України.

Нагадаємо, коаліцію безпілотників очолюють Латвія та Велика Британія. Очікується, що з початку 2025 року країни «коаліції дронів» та «морської коаліції» у рамках формату «Рамштайн» з січня почнуть масово постачати Україні десятки тисяч безпілотників різного типу.