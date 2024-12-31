россия ударила ракетами по Шостке на Сумщине

https://racurs.ua/n202678-rossiya-udarila-raketami-po-shostke-na-sumschine.html

Ракурс

Уранці ракети Х-22 ударили по Шостці.

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У цьому місті на Сумщині пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, дві освітні установи, зруйновано окремі об'єкти інфраструктури внаслідок російської атаки, повідомили в ОВА.

Крім того, уранці 31 грудня внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі Києва.