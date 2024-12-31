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Ракурс
росія вдарила ракетами по Шостці на Сумщині

росія вдарила ракетами по Шостці на Сумщині

31 гру 2024, 08:54
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Уранці ракети Х-22 ударили по Шостці.


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У цьому місті на Сумщині пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, дві освітні установи, зруйновано окремі об'єкти інфраструктури внаслідок російської атаки, повідомили в ОВА.

Крім того, уранці 31 грудня внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі Києва.

За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило, — заявили у КМВА.

Джерело: Ракурс


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