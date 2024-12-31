Ракурсhttps://racurs.ua/
росія вдарила ракетами по Шостці на Сумщині
росія вдарила ракетами по Шостці на Сумщиніhttps://racurs.ua/ua/n202678-rosiya-vdaryla-raketamy-po-shostci-na-sumschyni.htmlРакурс
Уранці ракети Х-22 ударили по Шостці.
.
У цьому місті на Сумщині пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, дві освітні установи, зруйновано окремі об'єкти інфраструктури внаслідок російської атаки, повідомили в ОВА.
Крім того, уранці 31 грудня внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі Києва.
За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило, — заявили у КМВА.