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Ракурс
В Черном море морской дрон уничтожил российский вертолет Ми-8

В Черном море морской дрон уничтожил российский вертолет Ми-8 (ВИДЕО)

31 дек 2024, 09:23
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Головне управління розвідки (ГУР) знищило гелікоптер Мі-8 за допомогою морського дрона Magura V5. Це сталось під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут.


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Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Російський Мі-8 ліквідували ракетами Р-73 SeeDragon.

Источник: Ракурс


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