В Черном море морской дрон уничтожил российский вертолет Ми-8

https://racurs.ua/n202680-v-chernom-more-morskoy-dron-unichtojil-rossiyskiy-vertolet-mi-8-video.html

Ракурс

Головне управління розвідки (ГУР) знищило гелікоптер Мі-8 за допомогою морського дрона Magura V5. Це сталось під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут.

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Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Російський Мі-8 ліквідували ракетами Р-73 SeeDragon.