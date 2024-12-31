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Ракурс

У Чорному морі морський дрон знищив російський гелікоптер Мі-8 (ВІДЕО)

31 гру 2024, 09:23
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Головне управління розвідки (ГУР) знищило гелікоптер Мі-8 за допомогою морського дрона Magura V5. Це сталось під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут.


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Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Російський Мі-8 ліквідували ракетами Р-73 SeeDragon.

Джерело: Ракурс


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