У Чорному морі морський дрон знищив російський гелікоптер Мі-8 (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n202680-u-chornomu-mori-morskyy-dron-znyschyv-rosiyskyy-gelikopter-mi-8-video.html

Ракурс

Головне управління розвідки (ГУР) знищило гелікоптер Мі-8 за допомогою морського дрона Magura V5. Це сталось під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут.

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Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Російський Мі-8 ліквідували ракетами Р-73 SeeDragon.