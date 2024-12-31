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У Чорному морі морський дрон знищив російський гелікоптер Мі-8 (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202680-u-chornomu-mori-morskyy-dron-znyschyv-rosiyskyy-gelikopter-mi-8-video.htmlРакурс
Головне управління розвідки (ГУР) знищило гелікоптер Мі-8 за допомогою морського дрона Magura V5. Це сталось під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут.
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Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
Російський Мі-8 ліквідували ракетами Р-73 SeeDragon.