Кабмин назначил руководителей налоговой и службы финмониторинга

https://racurs.ua/n202684-kabmin-naznachil-rukovoditeley-nalogovoy-i-slujby-finmonitoringa.html

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Філіпа Проніна призначили очільником Державної служби фінансового моніторингу, а Руслана Кравченка — головою Державної податкової служби.

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Про це повідомив Тарас Мельничук, представник Кабміну у Верховній Раді.

Напередодні Проніна звільнили з посади керівника Полтавської ОДА, а Кравченка — Київської ОДА.

Перед тим уряд звільнив з посади Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського.

30 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента.