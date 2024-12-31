Ракурсhttps://racurs.ua/
Кабмин назначил руководителей налоговой и службы финмониторинга
Кабмин назначил руководителей налоговой и службы финмониторингаhttps://racurs.ua/n202684-kabmin-naznachil-rukovoditeley-nalogovoy-i-slujby-finmonitoringa.htmlРакурс
Філіпа Проніна призначили очільником Державної служби фінансового моніторингу, а Руслана Кравченка — головою Державної податкової служби.
.
Про це повідомив Тарас Мельничук, представник Кабміну у Верховній Раді.
Напередодні Проніна звільнили з посади керівника Полтавської ОДА, а Кравченка — Київської ОДА.
Перед тим уряд звільнив з посади Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського.
30 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента.
Загрузка...