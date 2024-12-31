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Ракурс
Уряд призначив керівників податкової та служби фінмоніторингу

Уряд призначив керівників податкової та служби фінмоніторингу

31 гру 2024, 11:06
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Філіпа Проніна призначили очільником Державної служби фінансового моніторингу, а Руслана Кравченка — головою Державної податкової служби.


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Про це повідомив Тарас Мельничук, представник Кабміну у Верховній Раді.

Напередодні Проніна звільнили з посади керівника Полтавської ОДА, а Кравченка — Київської ОДА.

Перед тим уряд звільнив з посади Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського.

30 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента.

Джерело: Ракурс


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