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Уряд призначив керівників податкової та служби фінмоніторингу
Уряд призначив керівників податкової та служби фінмоніторингуhttps://racurs.ua/ua/n202684-uryad-pryznachyv-kerivnykiv-podatkovoyi-ta-slujby-finmonitoryngu.htmlРакурс
Філіпа Проніна призначили очільником Державної служби фінансового моніторингу, а Руслана Кравченка — головою Державної податкової служби.
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Про це повідомив Тарас Мельничук, представник Кабміну у Верховній Раді.
Напередодні Проніна звільнили з посади керівника Полтавської ОДА, а Кравченка — Київської ОДА.
Перед тим уряд звільнив з посади Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського.
30 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента.