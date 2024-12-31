Джолі та Пітт домовилися про умови розлучення

https://racurs.ua/ua/n202683-djoli-ta-pitt-domovylysya-pro-umovy-rozluchennya.html

Ракурс

Анджеліна Джолі та Бред Пітт уклали угоду про розлучення — процес тривав вісім років.

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Джолі подала на розлучення у 2016 році після заяви про фізичне насильство з боку Бреда Пітта над нею і двома їхніми дітьми. Пітт заперечує це. Розлученою пару оголосили у 2019 році, але питання розподілу майна й опіки над дітьми вирішували окремо дотепер, пише AP.

Піт душив одного з дітей і вдарив іншого кулаком по обличчю", а також «схопив Джолі за голову і тряс нею, — йдеться в позові.

Адвокати актриси раніше повідомили суду, що переговори про продаж частки Джолі у виноробні зірвалися, оскільки актор зажадав, щоб вона підписала „угоду про нерозголошення, яка забороняла б їй говорити поза судом про фізичне та емоційне насильство Пітта над нею та їхніми дітьми“.

У позові описуються деталі конфлікту, який стався у вересні 2016 року. Тоді Пітт і Джолі летіли з Франції до Каліфорнії приватним літаком разом із шістьма дітьми.

Пітт придушив одного з дітей і вдарив іншого по обличчю», а також «схопив Джолі за голову і тряс її», сказано в позові. Також у заяві йдеться, що у якийсь момент Пітт облив Джолі пивом, а після дітей — пивом та червоним вином.

Джолі подала на розлучення зі своїм чоловіком за кілька днів після події. Це сталося через два роки після одруження.

Сам Пітт застосування насильства до дітей заперечував. У грудні 2018 року актори уклали угоду про опіку над дітьми, її деталі невідомі.

Джолі вже намагалася добитися розслідування інциденту, проте у порушенні справи актрисі відмовили.