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Ракурс
Державна прикордонна служба України повідомляє: Санта перетнув кордон

Держприкордонслужба повідомила про перетин кордону Сантою (ВІДЕО)

31 гру 2024, 10:39
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Державна прикордонна служба України повідомила, що «Санта перетнув кордон».


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Таким роликом прикордонники привітали українців з новим 2025 роком. У відео Санта переходить держкордон України, а його супроводують прикордонники, які передають один одному інформацію про його рух.

Раніше у росії зняли кліп, у якому російська ППО розстрілює кортеж Санти з оленями, який залетів на територію терористичної федерації.

Джерело: Ракурс


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