Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Одесі демонтують пам'ятник радянському поету та актору Висоцькому

В Одесі демонтують пам’ятник радянському поету та актору Висоцькому (ВІДЕО)

31 гру 2024, 09:43
999

Новорічний сюрприз від мерії Одеси — тут демонтують пам’ятник радянському поету Владіміру Висоцькому, який стояв біля кіностудії.


.

Нагадаємо, встановили його у 2012 році за гроші Ігоря Маркова та з ініціативи Анатолія Вассермана. Нині обидва є російськими пропагандистами, що час від часу з’являються у медіапросторі з безумними українофобськими заявами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів