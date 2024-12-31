В Одессе демонтируют памятник советскому поэту и актеру Высоцкому

https://racurs.ua/n202681-v-odesse-demontiruut-pamyatnik-sovetskomu-poetu-i-akteru-vysockomu-video.html

Ракурс

Новорічний сюрприз від мерії Одеси — тут демонтують пам’ятник радянському поету Владіміру Висоцькому, який стояв біля кіностудії.

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Нагадаємо, встановили його у 2012 році за гроші Ігоря Маркова та з ініціативи Анатолія Вассермана. Нині обидва є російськими пропагандистами, що час від часу з’являються у медіапросторі з безумними українофобськими заявами.